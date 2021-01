Tunisia: Partito costituzionalisti liberi chiede sfiducia vicepresidente parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl) all’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, parlamento monocamerale della Tunisia) ha annunciato l’avvio di una raccolta di firme per una mozione di sfiducia rivolta contro la prima vicepresidente dell’aula, Samira Chaouachi. In un comunicato, i membri del gruppo affermano che Chaouachi continua a “far tacere le voci che si oppongono al presidente del parlamento”, Rachid Ghannouchi, ogni volta che dirige i lavori delle plenarie dell’Arp. I parlamentari del Pdl esortano inoltre i deputati “patrioti” ad aderire alla loro procedura di “rettifica”, e a lavorare per raccogliere il numero di firme necessario a depositare la mozione, per poterla così presentare e approvare durante la sessione plenaria del parlamento di Tunisi (secondo le disposizioni dell’articolo 51 del regolamento interno dell’assemblea). I membri del gruppo criticano anche il metodo di gestione delle diverse strutture dell’Arp, e denunciano la “violenza” e i “discorsi contraddistinti da insulti della coalizione parlamentare” verso la loro presidente, Abir Moussi. (segue) (Tut)