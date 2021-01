Tunisia: Partito costituzionalisti liberi chiede sfiducia vicepresidente parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di presentare la mozione di sfiducia giunge, si legge nel comunicato, in seguito all’atteggiamento “odioso” tenuto dalla prima vicepresidente Chaouachi con la presidente Moussi durante una riunione - tenutasi mercoledì 13 gennaio - dell’ufficio dell’Assemblea. Secondo il Pdl, Chaouachi avrebbe impedito in tale occasione a Moussi di parlare e interagire pacificamente con gli altri presidenti dei gruppi presenti all’incontro, mentre le parti discutevano dell’elaborazione di un progetto per decidere misure eccezionali da sottoporre alla plenaria. La vicepresidente dell’Arp, prosegue il gruppo, avrebbe deliberatamente permesso ai suoi “alleati al potere” di “aggredire” la presidente del gruppo Moussi, davanti a tutti, senza “impedirglielo” e senza “invitarli a ritirare i loro discorsi maligni”. (Tut)