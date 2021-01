Romania: governo valuterà quali bonus mantenere nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della redazione della legge di bilancio per il 2021, il governo della Romania sta analizzando la situazione dei bonus nel settore pubblico per accertare quali sono giustificabili. Lo ha annunciato il premier romeno Florin Citu in una dichiarazione alla stampa, spiegando che sta valutando la possibilità di modificare la legge sulla retribuzione, al fine di eliminare le disuguaglianze nel sistema pubblico. Il capo del governo ha aggiunto che verrà emendata anche la legge sulle pensioni, tenendo conto del principio contributivo. (Rob)