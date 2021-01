Tunisia: leader islamico Ghannouchi difende magnate politico Nabil Karoui, “è innocente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento islamico tunisino Ennahda e presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, scende in campo per difendere Nabil Karoui, magnate dei media e leader del partito populista Qalb Tounes, partner dell’attuale maggioranza. Quest’ultimo è sottoposto a custodia cautelare dallo scorso 24 dicembre per presunta evasione fiscale e riciclaggio di denaro. In un'intervista con “Al Araby Tv”, lo sceicco tunisino Ghannouchi ha speso parole di encomio per l’ex candidato presidenziale, fondatore di Qalb Tounes e proprietario dell’emittente televisiva “Nessma”. “Questa faccenda difficilmente ci mette in imbarazzo. La giustizia tunisina si pronuncerà a suo favore e lui uscirà a testa alta”, ha detto Ghannouchi, difendendo così il principale esponente del partito partner della coalizione che sostiene l’attuale governo guidato dal premier Hichem Mechichi, mentre sono in corso consultazioni per un ampio rimpasto dell’esecutivo. (Tut)