Tunisia: Ghannouchi, rivoluzione dei gelsomini un successo rispetto ad altri Paesi

- La rivoluzione dei gelsomini che 10 anni fa portò alla deposizione dell’ex presidente tunisino Zine el Abidine Ben Ali è stata un successo rispetto ad altri Paesi arabi che hanno vissuto le rivolte della cosiddetta primavera araba. Lo ha detto il leader del movimento islamico tunisino Ennahda e presidente del Parlamento, Rached Ghannouchi, in un'intervista con “Al Araby Tv”. "Siamo a capo di un mondo arabo che sta ancora lottando per ottenere ciò che la Tunisia è stata in grado di ottenere in termini di transizione democratica, elezioni trasparenti, giustizia indipendente", ha osservato Ghannouchi. "La caduta di un dittatore, tuttavia, non è sinonimo di risultati immediati. La caduta di un dittatore può portare ad altri problemi e la libertà richiede sacrificio. Credo che siamo sulla strada giusta e sulla soglia di un nuovo decennio di prosperità", ha aggiunto il leader di Ennahda. (Tut)