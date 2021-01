Conti pubblici: Bankitalia, entrate tributarie in calo del 5,9 per cento nei primi 11 mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 42,6 miliardi, un valore sostanzialmente in linea con quello dello stesso mese del 2019. Nei primi undici mesi dello scorso anno le entrate tributarie sono state pari a 363,6 miliardi, in diminuzione del 5,9 per cento (meno 22,9 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione “Finanza pubblica: fabbisogno e debito”. (Rin)