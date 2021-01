Sudan-Etiopia: tensioni al confine, Khartum chiude lo spazio aereo nella regione di Gadaref

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per l'aviazione civile sudanese (Scaa) ha dichiarato la chiusura dello spazio aereo sulla regione orientale di Gadaref dopo l'incursione di un aereo da caccia etiope avvenuta mercoledì scorso. “La misura è stata presa sulla scia della violazione dello spazio aereo sudanese da parte di un jet da combattimento etiope mercoledì mattina”, ha dichiarato al “Sudan Tribune” il direttore della Scaa, Ibrahim Adlan. Mercoledì scorso, durante una visita alla zona di confine di al Fashaqa, contesa con l’Etiopia, il capo del Consiglio sovrano Abdel Fatah al Burhan ha pronunciato un discorso molto duro contro il governo etiope, sebbene non lo abbia mai chiamato in causa direttamente, e si è impegnato a combattere chiunque insidi il territorio sudanese. Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro degli Esteri, Omer Gamar Eldin, il quale ha respinto le richieste di negoziati del governo etiope dicendo che non ci sono controversie sui confini da negoziare poiché l'area rivendicata è un territorio sudanese. “Quando l'Etiopia definisce il confine 'conteso', questa è una falsa descrizione che non trova alcuna base giuridica nel diritto internazionale”, ha dichiarato. “Il Sudan non cerca alcuna mediazione con l'Etiopia, perché sono i nostri confini e la nostra terra. (...) Inoltre non ammettiamo di essere in una disputa di confine per ricorrere all'arbitrato”, ha sottolineato. (segue) (Res)