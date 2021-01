Sudan-Etiopia: tensioni al confine, Khartum chiude lo spazio aereo nella regione di Gadaref (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia contesta un accordo raggiunto dall'imperatore etiope Hailé Selassié e dall'amministrazione coloniale britannica in Sudan nel 1902 sostenendo che il confine sia stato delimitato unilateralmente dal Regno Unito. D’altro canto, il Sudan afferma di essere in possesso della lettera dell'imperatore che approva la demarcazione nel 1903. Inoltre, l'Etiopia afferma che l'accordo firmato nel luglio 1972 prevede una soluzione amichevole per i problemi derivanti dall'insediamento e dalla coltivazione a nord del monte Dagelish, mentre il governo sudanese afferma che l'Etiopia ha rinunciato esplicitamente a qualsiasi rivendicazione sul territorio sudanese con l'accordo del 1972. Un comitato tecnico congiunto ha stabilito nel 2010 la delimitazione del confine dell'area situata a nord del Monte Dagelish. L’accordo è stato ufficialmente approvato nel 2014. (Res)