Sardegna: asporto, per Confartigianato nuovo Dpcm rischia di danneggiare ulteriormente le 5 mila aziende isolane

- Le anticipazioni sul nuovo Dpcm, che ridurrebbe ulteriormente gli orari per l'asporto e take away, fanno tremare le 5 mila imprese artigiane alimentari e della ristorazione della Sardegna. L'allarme arriva da Confartigianato Imprese Sardegna sui danni che un nuovo giro di vite potrebbe arrecare alle aziende che producono, distribuiscono e somministrano cibi e bevande. Infatti, secondo il prossimo decreto, che dovrebbe entrare in vigore da domani, sabato 16 gennaio, a bar, ristoranti, pizzerie, cioccolaterie, gastronomie, pasticcerie, rosticcerie e altre attività affini, verrebbe vietato di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. Una stretta su queste attività economiche che però avrebbe un effetto cascata anche sulle difficoltà di panifici, caseifici, salumifici, birrifici e produttori di bevande, panifici e pastifici, aziende conserviere e della trasformazione dei prodotti orticoli ma anche aziende del trasporto merci, lavanderie e delle pulizie. Un mondo di circa 5 mila imprese artigiane e che offre lavoro oltre 13 mila dipendenti, in tutta l'Isola. (segue) (Rsc)