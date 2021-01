Sardegna: asporto, per Confartigianato nuovo Dpcm rischia di danneggiare ulteriormente le 5 mila aziende isolane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima di tutto è ingiusto ritenere, seppur indirettamente, queste attività di essere occasione di contagio - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - poi proprio la ristorazione e la somministrazione degli alimenti si sono dimostrati essere forse i settori dove esistono più procedure e controlli a garanzia della salute dei lavoratori e dei clienti. Per questo ci appelliamo al senso di responsabilità del governo - continua Matzutzi - affinché non ci siano ulteriori limitazioni a queste imprese che, oltretutto, verrebbero pesantemente discriminate rispetto ad altre, come le gastronomie dei supermercati, che sarebbe autorizzate a rimanere aperte al pubblico. Si genererebbe, così, una disparità di trattamento rispetto alle medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, dove spesso è presente anche il reparto di cibi pronti al consumo". (segue) (Rsc)