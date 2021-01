Sardegna: asporto, per Confartigianato nuovo Dpcm rischia di danneggiare ulteriormente le 5 mila aziende isolane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confartigianato Sardegna sottolinea anche come questi imprenditori abbiano già un'attività ridotta pressoché al lumicino e impedire, come sarebbe ipotizzato, anche l'asporto dopo le 18, sarebbe un vero e proprio colpo di grazia, anche psicologico per migliaia di piccole realtà che non potrebbero neppure mantenere quel contatto diretto con la clientela, indispensabile per avere una speranza di futuro per la propria attività. "E' necessario intervenire là dove ci sono gli assembramenti con controlli e relative sanzioni ai comportamenti scorretti - conclude Matzutzi - sullo sfondo dunque rimane il tema dei controlli, che andrebbero intensificati per disincentivare comportamenti scorretti". (Rsc)