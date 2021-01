Slovenia: prevista per oggi la consegna della mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per oggi la consegna al Parlamento sloveno della mozione di sfiducia contro il governo da parte del leader del Partito democratico dei pensionati (Desus), Karl Erjavec. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtv Slo", Erjavec terrà oggi una conferenza stampa in cui presenterà i contenuti della mozione. Il numero delle firme che sostengono la mozione sarà quindi noto oggi, mentre l'effettivo sostegno a un possibile nuovo governo verrà verificato in una votazione a scrutinio segreto che si dovrebbe tenere in Parlamento la prossima settimana. Lo scorso 13 gennaio Alenka Bratusek, leader dell'omonima forza politica (Sab), ha dichiarato che Erjavec "ha raccolto le firme necessarie" per presentare la mozione. La dichiarazione è giunta dopo un incontro fra Erjavec e gli esponenti delle forze politiche riunite nella Coalizione dell'arco costituzionale di cui Bratusek fa parte. Nella serata precedente il Partito per un centro moderno (Smc) ha finalmente sciolto le riserve e annunciato che appoggerà Erjavec per una "sfiducia costruttiva". (segue) (Seb)