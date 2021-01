Slovenia: prevista per oggi la consegna della mozione di sfiducia contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 5 gennaio Erjavec ha precisato di aspettarsi che almeno 43 deputati su 90 diano il proprio sostegno alla sfiducia. Secondo Erjavec, inoltre, il ministro dell'Agricoltura ed esponente Desus, Joze Podgorsek, ha "violato lo statuto di Desus" continuando a lavorare all'interno del governo Jansa nonostante l'uscita del partito dalla maggioranza. Erjavec ha osservato nelle scorse settimane che il premier Janez Jansa è responsabile della cattiva gestione relativa alla lotta contro il Covid-19 e alle sue conseguenze economiche. Il premier Jansa ha anche attirato numerose critiche negli ultimi mesi a causa di alcune dichiarazioni riguardanti la politica estera, oltre che per lo scontro con l'agenzia d'informazione pubblica "Sta", a cui il governo ha deciso di revocare a novembre i finanziamenti statali mensili. Agli inizi di dicembre i partiti dell'opposizione in Slovenia hanno chiesto agli organismi del Parlamento Ue di esaminare le posizioni in politica estera del premier Janez Jansa. (segue) (Seb)