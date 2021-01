Slovenia: prevista per oggi la consegna della mozione di sfiducia contro il governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle presidenziali Usa, Jansa ha inviato le proprie congratulazioni su Twitter a Donald Trump senza attendere la pubblicazione dei risultati ufficiali. "E' piuttosto chiaro che gli americani hanno eletto Donald Trump e Mike Pence per altri 4 anni", ha scritto Jansa su Twitter mercoledì 4 novembre. In un altro tweet pubblicato successivamente Jansa si è limitato ad "auspicare relazioni amichevoli" con la prossima amministrazione statunitense, definendo Washington un partner strategico per la Slovenia. Nella lettera inviata a metà novembre alle autorità europee Jansa sosteneva invece l'iniziale blocco da parte di Ungheria e Polonia nei confronti del Piano finanziario pluriannuale dell'Ue e del programma Next Generation Eu. Jansa ha chiesto nella lettera "un ritorno" all'accordo raggiunto al vertice Ue di luglio sul quadro finanziario per affrontare la pandemia, accordo che secondo Jansa sarebbe stato "minato" da un secondo accordo tra il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo, mirato a subordinare l'uso dei fondi alle questioni relative allo Stato di diritto. (segue) (Seb)