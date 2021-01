Governo: D'Uva (M5s), ci chiamavano lanzichenecchi, ma diamo stabilità a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato questore M5s Francesco D'Uva osserva su Facebook: "All'inizio ci chiamavano lanzichenecchi, barbari. Soltanto per buttarci fango addosso e cercare di toglierci ogni spazio politico. Ma non ci sono riusciti. Stiamo gestendo con responsabilità una crisi sanitaria, economica, sociale. Ora anche politica. Abbiamo indicato un premier, Giuseppe Conte, che è stato subito stimato in tutto il mondo. Anche in questi momenti bui stiamo dando all'Italia la stabilità che serve per ripartire. La verità è che il Movimento cinque stelle è una forza politica fatta di cittadini totalmente al servizio del Paese. E ora se ne stanno accorgendo tutti".(Rin)