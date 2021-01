Svezia: respinto appello di Huawei, via libera a asta per frequenze 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale svedese ha respinto oggi l'appello della società cinese Huawei contro la sua esclusione dallo sviluppo della rete 5G disposto dalle autorità di Stoccolma. In questo modo l'asta per l'assegnazione delle frequenze del 5G in Svezia dovrebbe tenersi come previsto la prossima settimana. "Una decisione della Corte amministrativa d'appello nel caso relativo alle comunicazioni elettroniche è finale e per questo non può essere contestata", si legge in una nota del tribunale con il quale viene annunciato che l'appello di Huawei è stato respinto. "L'asta sulle frequenze 5G inizierà come programmato il 19 gennaio", ha commentato un portavoce della società Pts, che nel mese di dicembre ha presentato ricorso contro la decisione di bloccare le procedure in attesa del giudizio sul caso Huawei.(Sts)