Libia: Natalina Cea, orgogliosa di lavorare per missione Eubam

- La funzionaria statale italiana Natalina Cea si è detta “orgogliosa” della nomina, avvenuta ieri sera da parte del Consiglio dell’Ue, a capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia. “Ringrazio per la fiducia. Sono onorata di lavorare per Eubam Libia e pronta a sostenere le autorità libiche”, ha scritto Cea in un post sul suo account Twitter. Tra i primi a congratularsi con la funzionaria italiana vi è stato l’ambasciatore Marco Peronaci, rappresentante permanente dell'Italia presso il Comitato politico e di sicurezza dell'Ue a Bruxelles. “Congratulazioni e auguri a Natalina Cea per una impegnativa missione al servizio del progetto europeo comune dell’Unione europea”, ha scritto Peronaci via Twitter. Congratulazioni per la nomina “molto impegnativa e importante” anche dall’ambasciatore dell’Ue in Libia, Jose Sadebell. La funzionaria statale italiana Natalina Cea è stata scelta per succedere a Vincenzo Tagliaferri a capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia. La notizia, diffusa ieri sera dal Consiglio dell'Ue, era attesa da mesi. Cea, infatti, avrebbe dovuto insediarsi all'inizio dello scorso autunno ma, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", la selezione era stata annullata da alcuni Stati membri dell'Ue. Vale la pena ricordare che il mandato dei vertici di Eubam era scaduto il 30 settembre. Si tratta peraltro di una missione fondamentale per il controllo dei confini libici e il problema dei migranti. Da più di 20 anni Cea opera ad alto livello in patria, come direttrice dell'Ufficio cooperazione internazionale e assistenza tecnica dell'amministrazione doganale italiana, e a livello internazionale, guidando missioni, programmi e progetti nel settore della sicurezza civile, in particolare nel campo della gestione delle frontiere e delle relative questioni di sicurezza e giustizia. Eubam Libia, una missione civile nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune, è stata lanciata il 22 maggio 2013. Ha il compito di contribuire agli sforzi delle autorità libiche per smantellare le reti criminali organizzate coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo. La missione coordina e realizza progetti con partner internazionali nei settori della gestione delle frontiere, delle forze dell'ordine e della giustizia penale. (Beb)