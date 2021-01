India: Fmi su riforme agricoltura, potenziale passo avanti ma serve rete di protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), per voce di Gerry Rice, direttore delle comunicazioni, ha commentato le recenti leggi indiane sul commercio agricolo, oggetto di contestazioni sindacali e politiche, sostenendo che potrebbero rappresentare un passo avanti nella riforma dell’agricoltura ma avvertendo anche che è necessaria una rete di protezione. “Riteniamo che le leggi agricole abbiano il potenziale per rappresentare un significativo passo avanti nelle riforme dell’agricoltura in India”, ha detto Rice rispondendo a una domanda sul tema nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri a Washington. “Le misure permetteranno agli agricoltori di contrattare direttamente con i venditori, consentiranno ai coltivatori di trattenere una quota maggiore di surplus riducendo il ruolo degli intermediari, rafforzeranno l’efficienza e sosteranno la crescita rurale”, ha spiegato. “Comunque è fondamentale che una rete di protezione sociale protegga coloro che potrebbero subire un impatto avverso nella transizione al nuovo sistema”, ha avvertito, aggiungendo che i vantaggi delle riforme dipenderanno dall’efficacia e dalla tempistica della loro attuazione. Sempre ieri la direttrice operativa del Fondo, Kristalina Georgieva, in vista dell’aggiornamento delle previsioni, atteso per il 26 gennaio, ha osservato che l’India ha compiuto “passi decisivi per affrontare la pandemia e le sue conseguenze economiche” e sta procedendo con le riforme strutturali, ma è ancora in ritardo sulla questione dell’uguaglianza di genere. (segue) (Inn)