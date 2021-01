Governo: Ascani su crisi, da Iv irresponsabilità, può avere conseguenze gravissime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria del Partito democratico, Anna Ascani, afferma che "non si capisce la volontà di portare fino in fondo lo strappo" da parte di Italia viva. Ospite di "Agorà" su Rai3 in merito alla crisi di governo ha spiegato: "Perché tutto si può criticare e cambiare ma nel momento in cui si fa saltare il banco ci si assume una responsabilità, anzi un'irresponsabilità che può avere conseguenze gravissime". Sono "a rischio posti di lavoro" e "la pandemia non si è fermata", ha osservato Ascani. (Rin)