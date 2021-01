Libia: bilancio unificato tra est e ovest entro dieci giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero delle Finanze e della Pianificazione del governo “orientale” non riconosciuto in Libia, Imrajaa Ghaith, ha annunciato l’unificazione entro dieci giorni del bilancio generale del Paese per l'anno 2021. Ciò è avvenuto durante un incontro con il primo ministro del governo ad interim con sede in Cirenaica, Abdullah al Thinni, presso l'ufficio del governo di Bengasi, dove Ghaith ha informato quest'ultimo dei risultati della riunione di Brega della commissione incaricata dell'unificazione del bilancio tra est e ovest, spiega un comunicato ufficiale. Durante l'incontro, Ghaith ha fornito una spiegazione dettagliata dei passaggi che verranno attuati nella fase successiva, "garantendo al Paese un bilancio unificato privo deficit". Egli ha sottolineato che il comitato unificato "ha iniziato le riunioni per preparare il bilancio generale dello Stato, che dovrebbe essere pronto entro dieci giorni". Martedì 12 gennaio, infatti, la città di Brega ha ospitato una riunione dedicata alla discussione dell'unificazione del bilancio generale dello Stato, alla presenza dello stesso Imrajaa Ghaith, del ministro degli Affari Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Mohammed Siala, del titolare del dicastero delle Finanze del Gna, Faraj Boumtari (ex allievo di Ghaith), e del vice governatore della Banca centrale, Ali al Hebri. (Lit)