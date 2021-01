Energia: “Handelsblatt”, operatore progetto Nord Stream 2 rinvia ripresa costruzione gasdotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Stream 2 Ag, l’operatore del progetto di costruzione del gasdotto, ha deciso di posticipare l'inizio dei lavori necessari per completare l’infrastruttura energetica. Lo ha reso noto il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, citando una fonte di Nord Stream 2 Ag. Secondo quanto dichiarato, è necessario controllare l'attrezzatura tecnica prima dell'inizio dei lavori. Le date esatte della ripresa della costruzione non sono state definite. "Abbiamo il permesso dell'Agenzia danese per l'energia di iniziare i lavori oggi. Ma questo non significa che inizieremo a posare nuovamente le condotte nella giornata odierna", ha dichiarato la fonte di Nord Stream 2 Ag. Secondo quanto riferito, il controllo dell'attrezzatura tecnica richiederà diversi giorni. "Pertanto, non possiamo definire la data esatta della ripresa delle attività di posa", ha detto la fonte, precisando che i lavori effettivi potrebbero slittare a fine gennaio o addirittura a inizio febbraio.(Geb)