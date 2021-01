Germania: Cdu-Csu, governo con Verdi solo se favorevoli ad armi nucleari Usa nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) hanno comunicato che l'impegno dei Verdi a proseguire lo stazionamento di armi atomiche degli Stati Uniti in Germania e a mantenere la strategia nucleare della Nato costituisce la condizione per la partecipazione degli ecologisti a un governo con i democristiano-conservatori, dopo le elezioni federali del 26 settembre. È quanto riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. In particolare, Johann Wadephul, deputato della Cdu al Bundestag, ha dichiarato: ”L'Europa sta affrontando una Russia che è molto più armata in termini nucleari”. Pertanto, la partecipazione della Germania al dispositivo di deterrenza della Nato rimane “indispensabile” per la Cdu e la Csu. I Verdi hanno sostenuto questo concetto di difesa quando sono stati al governo con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD),dal 1998 al 2005. Per Wadepuhl, gli ecologisti “dovrebbero continuare così in caso di futura partecipazione al governo” federale. Tuttavia, le dichiarazioni di Wadepuhl seguono quelle di Juergen Trittin, deputato dei Verdi al Bundestag. In particolare, Trittin ha ribadito la richiesta del proprio partito a favore dell'adesione della Germania al trattato di proibizione delle armi nucleari, che comporterebbe il ritiro di tutte le bombe atomiche degli Usa dal Paese. (segue) (Geb)