Germania: Cdu-Csu, governo con Verdi solo se favorevoli ad armi nucleari Usa nel Paese (2)

- Trittin ha definito “anacronistiche” tali armi, circa 20, che si trovano presso la base dell'aeronautica tedesca a Buechel, in Renania-Palatinato. Per il deputato ecologista, è invece necessaria “una vera strategia politica”, che porti al ritiro di tutte le armi nucleari dall'Europa. Come ricorda “Der Tagesspiegel”, alleata di Cdu e Csu nella Grande coalizione al governo in Germania dal 2018, la SpD ha più volte richiesto il ritiro delle armi nucleari statunitensi dalla Germania. Al riguardo, Wadepuhl ha sottolineato: “I Verdi differiscono dai socialdemocratici in quanto affrontano le questioni di politica estera e di sicurezza in modo non ideologico”. (Geb)