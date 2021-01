Auto: De Meo (Renault), priorità è la qualità delle vendite non la quantità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità di Renault "è la qualità delle vendite, non la quantità". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, che ieri ha presentato la nuova strategia del gruppo. Il costruttore "era organizzato per una corsa ai volumi, con una capacità di produzione che puntava a più di 5 milioni di veicoli all'anno. Ormai il modello di sviluppo di Renault passa per la ricerca del valore", afferma il dirigente. De Meo spiega che oggi Renault è "il gruppo automobilistico più sottovalutato" e l'obiettivo è quello di far aumentare il suo valore per convincere gli investitori "con nuovi progetti riguardanti la tecnologia delle nuove mobilità e la gestione dell'energia". "Abbiamo quattro progetti in Francia per far tornare Renault nella modernità e rendergli il suo ruolo di primo piano nella filiera automobilistica francese e mondiale", afferma de Meo, spiegando che i piano riguardano lo stabilimento di "Flina con l'economia circolare. Il polo elettrico potenzialmente nel nord, il polo idrogeno e il più ambizioso ma anche il più affascinante: la 'Software République' che punterà sul partenariato e l'emulazione". (Frp)