Libia: Bashagha visita fosse comuni a Tarhuna

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha visitato la città di Tarhuna, ex testa di ponte dell'offensiva del generale Khalifa Haftar contro Tripoli e roccaforte dei fratelli Kani, capi milizia sospettati di crimini di guerra e uccisioni indiscriminate. Il ministro, spiega una nota dello stesso dicastero del Gna, ha visitato anche i siti dove sono state trovate le fosse comuni in città. Bashagha è stato ricevuto dal consiglio municipale e da alcuni membri del consiglio degli anziani di Tarhuna, nonché dalla direzione della sicurezza della città. "Noi del ministero dell'Interno abbiamo fatto e stiamo ancora facendo maggiori sforzi per porre fine a tutti i problemi della città, forse il più importante dei quali è conoscere il destino dei dispersi e delle vittime a seguito degli atti criminali delle bande dei fratelli Kani contro la gente della città di Tarhuna", ha detto Bashagha in un discorso, sottolineando "la necessità di perseguire criminali e fuorilegge, in collaborazione con tutte le agenzie di sicurezza". (Lit)