Roma: nascondeva in casa refurtiva del valore pari a 10 mila euro, arrestato 45enne

- Gli agenti della polizia di Stato del commissariato San Paolo sono riusciti a individuare un appartamento in via Gerolamo Cardano dove era stato segnalato lo smercio di materiale di provenienza furtiva da parte di uno straniero. Quando i poliziotti sono giunti nei pressi dell'edificio, hanno notato un uomo che mentre arrivava a piedi verso il condominio, continuava a voltarsi come per controllare se fosse seguito da qualcuno. Subito dopo ha aperto il cancello pedonale esterno al palazzo e, quando i poliziotti decisi a controllarlo, si sono avvicinati, lui ha cercato di scappare ma è stato bloccato. Agitato e visibilmente insofferente al controllo, il 45enne di origine filippina, alla richiesta degli operatori, ha risposto di non avere documenti con sé e di non abitare in quel palazzo. In tasca però, aveva alcune chiavi e 1.200 euro in contanti di cui non sapeva giustificare il possesso. (segue) (Rer)