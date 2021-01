Romania: inizia oggi la seconda fase della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Romania la seconda fase della vaccinazione anti Covid per la popolazione ad alto rischio e per i lavoratori che svolgono attività in aree chiave ed essenziali. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna di vaccinazione anti Covid, Valeriu Gheorghita, in una nota. Il presidente, Klaus Iohannis, verrà vaccinato pubblicamente oggi. La categoria delle persone ad alto rischio comprende gli adulti di età superiore ai 65 anni, nonché le persone con malattie croniche, indipendentemente dall'età, a seconda delle indicazioni dei vaccini utilizzati. Sempre in questa fase saranno immunizzati i lavoratori che svolgono attività in settori chiave come i rappresentanti dell'amministrazione presidenziale, del Parlamento, del governo, dei ministeri e delle istituzioni a loro subordinate ma anche il personale del settore economico vitale: alimentare; impianti idrici, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua; centrali elettriche, produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità; unità di produzione, trasmissione e distribuzione del gas; unità per la produzione, trasporto e distribuzione di combustibili liquidi e solidi; unità per la produzione, il trasporto e la distribuzione di medicinali e materiale sanitario; trasporto di persone e merci; nodi ferroviari, aeroporti civili e militari, porti essenziali; personale scolastico ed asilo nido; personale postale e di corriere; il personale dei culti religiosi. (segue) (Rob)