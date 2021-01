Romania: inizia oggi la seconda fase della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione di massa è l'unica soluzione per tornare il prima possibile alla normalità e per riprendere in sicurezza tutte le attività che non abbiamo più fatto nell'ultimo anno. Dal successo della campagna di vaccinazione dipende anche il rilancio dell'economia e l'evitare crisi profonde, i cui effetti possono lasciare segni profondi sulla società, sull'istruzione e sull'economia", ha detto martedì il presidente Iohannis in una conferenza stampa in cui ha annunciato che si sarebbe vaccinato contro il Covid-19. (Rob)