Difesa: Tofalo su cambio vertici Carabinieri, grazie a Nistri e buon lavoro a Luzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio profondamente il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri che, terminato il suo incarico triennale, cede il comando dell'Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi". Sono le parole del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo oggi presente alla cerimonia di avvicendamento. "Il generale Nistri è un 'uomo di Stato' che ha rappresentato in maniera ineccepibile tutti i Carabinieri - scrive Tofalo in una nota - e ha sempre svolto, con estrema dedizione, un grande lavoro al servizio della Difesa e delle istituzioni tutte, senza mai perdere di vista il bene della Forza armata. Al Generale Luzi - conclude Tofalo - rivolgo l'augurio di buon lavoro e rinnovo le mie congratulazioni per il prestigioso incarico che assume oggi". (Com)