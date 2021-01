Credito: Spagna, Banca centrale avverte su importanza mantenimento solvibilità settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta superata la crisi legata alla pandemia del Covid-19 è necessario mantenere la solvibilità del settore bancario "per affrontare i nuovi rischi, alcuni dei quali sono chiaramente identificati". Lo ha affermato il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, nel corso di un intervento alla giornata di chiusura di un evento dedicato agli investimenti nel Paese iberico, aggiungono che il deterioramento "deve ancora arrivare". Il governatore ha descritto come "positivo" il profondo processo di digitalizzazione del settore bancario, soprattutto per i clienti e per le imprese, ma ha anche avvertito che porterà rischi come i cyber-attacchi, l'aumento della dipendenza da fornitori esterni e ha sottolineato l'ingresso di nuovi attori, come le aziende tecnologiche che in altri campi sono state "dirompenti". Un'altra sfida evidenziata da de Cos è la bassa redditività del sistema spagnolo, incoraggiando gli istituti di credito ad ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi attraverso investimenti tecnologici o processi di consolidamento. Tuttavia, il governatore ha sottolineato che questo calo di redditività è dovuto al maggiore accantonamento che consente alle banche di assorbire le perdite di valore e ha quindi chiesto agli investitori "di valutare questa maggiore resilienza". (Spm)