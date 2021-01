Germania: politologo Oberreuter, nuovo presidente Cdu non abbandoni modernizzazione Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politologo tedesco Heinrich Oberreuter ha messo in guardia il prossimo presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) dall'allontanarsi completamente dal percorso di modernizzazione che il partito ha intrapreso con la guida della cancelliera Angela Merkel (2000-2018). Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Oberreuter ha evidenziato che il prossimo presidente della Cdu “non potrà restare indietro rispetto all'apertura di Merkel”. Per il politologo, infatti, il rischio che la Cdu perda “i conservatori tradizionali incalliti” e “meno rilevante della perdita del contatto con il futuro”. Oberreuter ha, quindi, spiegato: “In termini puramente fattuali, si tratta per esempio dela futura sostenibilità delle basi del benessere in considerazione dei problemi dell'industria automobilistica e siderurgica, nonché della transizione energetica”. Inoltre, deve essere considerata “la sfida economica e ideologica al'Occidente” rappresentata dalla Nuova Via della Seta, il megaprogetto infrastrutturale su scala globale della Cina. Alla presidenza della Cdu sono candidati Friedrich Merz, esponente della destra del partito, Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. Il nuovo leader dei cristiano-democratici verrà eletto al congresso che la Cdu tiene oggi e domani, 16 gennaio. A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia di coronavirus in vigore in Germania, la riunione è in formato virtuale con il voto per posta. Il vincitore verrà annunciato nella giornata di domani.(Geb)