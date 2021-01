Roma: Raggi, dopo anni di abbandono Municipio XIV avrà servizi e collegamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di abbandono i cittadini del quartiere Selva Candida, nel Municipio XIV, avranno servizi pubblici e un reale collegamento con il resto della città". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo dato il via libera ad un programma di interventi che daranno finalmente risposte concrete alle esigenze dei residenti. Negli scorsi mesi abbiamo ascoltato le loro richieste. Sono tante le cose da realizzare: dal collegamento di via Casal del Marmo con via Selva Candida, incrocio via Cremolino alla ristrutturazione di via di Selva Candida, da via Forno Saraceno a via della Riserva Grande, dalla rete dei servizi pubblici a quella di fognatura delle acque nere e delle acque bianche, dalle aree verdi alla ristrutturazione di via Casorezzo. Grazie alla sinergia tra pubblico e privato, rigenereremo quel quartiere", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)