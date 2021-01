Cuba: Russia auspica che Biden mantenga promessa di chiudere Guantanamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica che l'amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, mantenga una precedente promessa di Washington e chiuda la prigione di Guantanamo, a Cuba. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "Esprimiamo la speranza che la nuova amministrazione statunitense mantenga le promesse fatte da Washington a tempo debito e chiuda immediatamente la prigione di Guantanamo, fornisca ai suoi prigionieri accesso a una giustizia equa, indipendente e imparziale, svolga le indagini necessarie e coinvolga tutti i responsabili, compresi quelli più alti in grado, per la loro complicità e partecipazione a detenzioni segrete, arresti arbitrari, torture, maltrattamenti, interrogatori parziali, anche con il pretesto di combattere il terrorismo", ha detto Zakharova. L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha firmato un ordine esecutivo per chiudere Guantanamo oltre dieci anni fa, una proposta che non ha avuto successo perché il Congresso ha rifiutato di finanziare la chiusura della prigione. Il suo successore, Donald Trump, dopo essere salito al potere, ha formalmente annullato il decreto di Obama. (Rum)