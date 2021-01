Germania: Roettgen (Cdu), dobbiamo osare di nuovo e pensare in grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve “osare di nuovo pensare in grande”. È quanto affermato da Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag e candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). In un contributo per il portale di informazione “t-online.de”, Roettgen sostiene che “la Germania non deve nascondersi”, poiché ha “tutto tutto per avere successo nella concorrenza globale come parte dell'Ue: un ordine democratico, una tradizione di economia sociale di mercato, un alto livello di istruzione e una cittadinanza cosmopolita”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag prosegue: “Dobbiamo plasmare i cambiamenti del nostro tempo sulla base di questi punti di forza”. Secondo Roettgen, “la pandemia ci ha imposto oneri estremi. Per uscire nuovamente dal debito, la Germania deve avere “il coraggio di realizzare un nuovo inizio dell'economia e concentrarci sulla crescita”. In tale prospettiva, “le condizioni quadro per l'innovazione sono un'istruzione eccellente, un'infrastruttura di livello mondiale” e sgravi fiscali per le medie imprese”. Per Roettgen, la Germania deve, dunque, “osare di nuovo pensare in grande” e ciò è “particolarmente vero” per la protezione del clima. A tal riguardo, Roettgen sottolinea: “Uno dei nostri compiti principali è dimostrare che la combinazione di clima ed economia è un modello di successo”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, infine, afferma: “La coesione dell'Europa è il nostro destino. Siamo troppo piccoli per affermarci in un mondo di grandi potenze”.(Geb)