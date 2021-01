Kazakhstan: Nigmatulin rieletto presidente del Majilis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nurlan Nigmatulin è stato rieletto oggi presidente del Majilis, la camera bassa del parlamento del Kazakhstan. Nato nel 1962 a Qaragandı, dove si è laureato al Politecnico, Nigmatulin ha diretto l’amministrazione presidenziale dal 2014 al 2016, quando è diventato deputato col partito Nur Otan, di cui è capogruppo dal 2019. Come vicepresidenti sono stati eletti Balaim Kessebayeva e Pavel Kazantsev. Inoltre, sono stati eletti i presidenti delle commissioni parlamentari: Yerlan Barlybayev all’Agricoltura, Kanat Musin alla Giustizia e riforme legali, Aigul Kuspan agli Affari internazionali, difesa e sicurezza, Dzhamilya Nurmanbetova allo Sviluppo socioculturale, Marat Kussainov alle Finanze e bilancio, Albert Rau alle Riforme economiche e sviluppo regionale e Alexander Milyutin all’Ecologia. La rielezione di Nigmatulin era scontata: la sua candidatura è stata proposta da Nursultan Nazarbayev, leader di Nur Otan, forza politica che ha una fortissima maggioranza, di 76 seggi su 107, nel Majilis uscito dalle elezioni legislative dello scorso 10 gennaio. Sono tre i partiti rappresentati nella nuova camera bassa del parlamento del Kazakhstan: oltre a Nur Otan ci sono il partito Ak Zhol, con 12 seggi, e il Partito popolare, con dieci. Le altre forze politiche che si sono presentate alle elezioni, Ayul e Adal, non sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del sette per cento necessaria per entrare in parlamento. (segue) (Res)