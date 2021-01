Libia-Russia: emissari di Saif al Islam Gheddafi ricevuti a Mosca dall'inviato di Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciclicamente il nome di Saif al Islam, figlio di Muammar Gheddafi, nascosto e protetto per anni dalle milizie della città Stato di Zintan, torna a circolare sui media. Da tempo, inoltre, la sua presenza è stata segnalata a Mosca. Secondo alcuni osservatori, Saif al Islam è “il più attrezzato culturalmente” a un eventuale progetto di leadership, per le relazioni internazionali intrattenute fino a poco prima della caduta del regime, in particolare con il Regno Unito, ma anche per il ruolo di primo piano ricoperto durante il governo del padre. Infatti, come precisano le fonti di “Nova”, ai tempi del governo del padre Muammar molti governi, tra cui l’Italia, consideravano Saif al Islam come l’unica persona a cui rivolgersi in caso di seri problemi e in più di un’occasione avrebbe dato dimostrazione di saper dialogare. La principale difficoltà a una sua ipotetica investitura è stata finora, oltre all'opposizione della Turchia, la reticenza di alcuni paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, in passato tra i principali avversari del regime di Muammar Gheddafi e che ora appoggiano il generale Khalifa Haftar e le forze della Cirenaica. Proprio da questa regione partirono le rivolte contro il regime nel 2011. (segue) (Lit)