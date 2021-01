Libia-Russia: emissari di Saif al Islam Gheddafi ricevuti a Mosca dall'inviato di Putin (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saif al Islam Gheddafi è tuttora ricercato dalla Corte penale internazionale, in particolare dopo che il 10 marzo 2020 la Corte d'appello della Cpi aveva respinto il ricorso dei suoi legali ribadendo che debba comparire all'Aia. La Camera di appello aveva ricordato che la Corte è "complementare alle giurisdizioni penali nazionali". Un caso è inammissibile quando una persona "è già stata processata" e nessuna persona "che è stata processata da un altro tribunale" per reati sotto la giurisdizione della Cpi può essere processata dalla Cpi in relazione allo stesso comportamento, si legge in un comunicato della Corte. Tuttavia, la Camera di appello aveva indicato che la decisione emessa da una giurisdizione nazionale deve essere definitiva prima che un caso possa essere dichiarato irricevibile. Dopo aver esaminato le osservazioni della difesa, del procuratore, delle vittime, del governo libico e di altri, la Camera d'appello aveva quindi riscontrato che la sentenza della Corte di Tripoli “non può essere considerata definitiva”. (Lit)