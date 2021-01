Cuba: Russia, accuse statunitensi su sostegno al terrorismo sono una bugia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse degli Stati Uniti secondo cui Cuba sarebbe un Paese sostenitore del terrorismo è una bugia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. " Washington accusa l'Avana di sponsorizzare i terroristi, non sono queste le fake news che gli Stati Uniti sostengono di combattere? Questa è una bugia che è stata elevata a livello statale. Questa bugia ha uno status ufficiale, poiché questa è la politica ufficiale di Washington”, ha detto Zakharova. La portavoce ha espresso la convinzione che la mossa di Washington sia una prova della sua "incapacità di perseguire una politica estera coerente basata sulla realtà oggettiva". All'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno aggiunto Cuba alla loro lista di Stati sostenitori del terrorismo per "aver ripetutamente appoggiato atti di terrorismo internazionale garantendo un porto sicuro ai terroristi". Durante il briefing, Zakharova ha criticato tale decisione, definendola "non costruttiva", e ricordato che gli Stati Uniti avevano rimosso Cuba dalla lista nel 2015. (Rum)