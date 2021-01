Energia: ministro Economia tedesco Altmaier, necessaria rivoluzione dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, si è detto fiducioso che, entro il 2030, possano essere prodotti in Germania cinque gigawatt di idrogeno verde. Tuttavia, ha evidenziato Altmaier, “questo non è sufficiente”, poiché è necessaria “un rivoluzione dell'idrogeno” internazionale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, questo processo è già iniziato. Al riguardo, Altmaier ha citato i progetti per la produzione di idrogeno dei conglomerati industriali tedeschi Thyssen-Krupp e Siemens, rispettivamente in Arabia Saudita e Cile. “Ci sarà un'economia internazionale dell'idrogeno, proprio come oggi esiste un'economia del petrolio e del gas”, ha dichiarato Altmaier. Per il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, ciò richiede anche “un ampio sostegno a livello europeo”.(Geb)