Energia: Nord Stream 2, costruttori prevedono fine lavori nel primo semestre 2021 (2)

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato il mese scorso un ulteriore inasprimento delle pressioni sui Paesi e le aziende private europee che prendono parte al progetto del gasdotto Nord Stream 2, anticipando il varo di nuove sanzioni. Lo hanno annunciato funzionari dell'amministrazione presidenziale Trump lo scorso 23 dicembre. L'amministrazione presidenziale uscente è pronta a presentare al Congresso nuove sanzioni "in un futuro molto prossimo", nel tentativo di assestare un colpo fatale al progetto russo-tedesco guidato dal colosso del gas Gazprom. "Abbiamo assestato un colpo dopo l'altro, e ora stiamo per colpire al cuore questo progetto", ha dichiarato un funzionario anonimo dell'amministrazione Trump citato dalla stampa Usa. La Russia ha ripreso a dicembre i lavori di realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, un'opera dal costo stimato in 9,5 miliardi di euro già completata al 90 per cento. Gli Usa affermano che una volta operativo, il gasdotto comprometterebbe la sicurezza energetica europea. La Russia replica che le sanzioni Usa sono a tutti gli effetti una forma di "concorrenza illecita" tesa a far guadagnare quote del mercato europeo al gnl statunitense. (Nys)