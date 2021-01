Romania: Covid, oltre 150 mila gli operatori sanitari vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, la prima dosi del vaccino anti Covid è stata finora somministrata a circa 155 mila dipendenti dei settori sanità e assistenza sociale. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna di vaccinazione, Valeriu Gheorghita. Oggi parte la seconda fase della campagna di immunizzazione, rivolta a circa 5 milioni di persone - anziani, malati cronici e dipendenti dei settori di rilevanza strategica. Il premier romeno, Florin Citu, stima che il ritmo della campagna di vaccinazione diventerà più accelerato con la seconda fase, per superare a settembre i 10 milioni di persone vaccinate in Romania. Il 62 per cento dei romeni vuole immunizzarsi dal Covid-19, come indica uno studio condotto da Reveal Marketing Research dal 6 all'11 gennaio. Il Gruppo di comunicazione strategica ha riferito che nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 3.500 nuovi contagi dal Covid-19 e 66 decessi associati al virus. Sono oltre 684 mila i casi di contagio accertati dall'inizio dell'epidemia in Romania e 17.035 i decessi. Le terapie intensive registrano al momento 1.101 degenze. (Rob)