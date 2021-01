Ostia: "sono depresso, il Covid mi imprigiona", ma era già ai domiciliari, arrestato evaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Devo uscire dalla depressione del Covid... mi sta imprigionando più della vera detenzione". Questa la frase di B.D. riferita agli agenti della polizia di Stato del X distretto Lido di Roma che lo hanno trovato in strada, in una nota piazza di spaccio. L'uomo però sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, invece è stato pizzicato lontano dalla propria abitazione. Accompagnato in ufficio il 39enne, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e dovrà rispondere di evasione. (Rer)