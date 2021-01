Libia-Russia: emissari di Saif al Islam Gheddafi ricevuti a Mosca da inviato di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due emissari di Saif al Islam Gheddafi, il secondogenito del defunto rais libico Muammar Gheddafi, sono stati ricevuti a Mosca dal vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, rappresentante speciale del presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. Secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri russo, ripresa dai media libici, Bogdanov ha avuto con Miftah al Werfalli e Omar Abu Shreda – questi i nomi dei due rappresentanti di Saif al Islam – uno scambio di "opinioni sugli sviluppi della situazione in Libia e nella regione, con un focus sui problemi di una soluzione globale della crisi libica in conformità con le decisioni della Conferenza internazionale di Berlino e le disposizioni della risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza (che chiede un cessate il fuoco permanente e l’impegno degli Stati membri a sostenere i risultati della conferenza, ndr)". La parte russa ha sottolineato "l'importanza di garantire il carattere globale del dialogo libico e ha ribadito il suo fermo sostegno all'unità, all'integrità territoriale e alla sovranità della Libia", sottolinea il ministero degli Affari esteri.Ciclicamente il nome di Saif al Islam, figlio di Muammar Gheddafi, nascosto e protetto per anni dalle milizie della città Stato di Zintan, torna a circolare sui media. Da tempo, inoltre, la sua presenza è stata segnalata a Mosca. Secondo alcuni osservatori, Saif al Islam è “il più attrezzato culturalmente” a un eventuale progetto di leadership, per le relazioni internazionali intrattenute fino a poco prima della caduta del regime, in particolare con il Regno Unito, ma anche per il ruolo di primo piano ricoperto durante il governo del padre. Infatti, come precisano le fonti di “Nova”, ai tempi del governo del padre Muammar molti governi, tra cui l’Italia, consideravano Saif al Islam come l’unica persona a cui rivolgersi in caso di seri problemi e in più di un’occasione avrebbe dato dimostrazione di saper dialogare. La principale difficoltà a una sua ipotetica investitura è stata finora, oltre all'opposizione della Turchia, la reticenza di alcuni paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, in passato tra i principali avversari del regime di Muammar Gheddafi e che ora appoggiano il generale Khalifa Haftar e le forze della Cirenaica. Proprio da questa regione partirono le rivolte contro il regime nel 2011.Lo scorso ottobre Ahmed Gaddaf al-Dam, cugino e aiutante del defunto rais libico Muammar Gheddafi, aveva affermato che Saif al Islam Gheddafi "vincerebbe le elezioni presidenziali se fosse candidato". Nelle dichiarazioni riprese dal sito web palestinese “Amad.ps”, Gheddaf al-Dam ha affermato che nella fase attuale la "priorità è salvare la Libia", mentre la seconda fase sarà dedicata alle elezioni presidenziali. "Il prossimo passo riguarderà la candidatura alle elezioni. Certamente, nel caso in cui Saif Al Islam correrà, otterrà la maggioranza, poiché i sostenitori della Rivoluzione di Al-Fateh (con il colonello prese il potere nel 1969) e le persone che hanno sofferto lo sosterranno".Saif al Islam Gheddafi è tuttora ricercato dalla Corte penale internazionale, in particolare dopo che il 10 marzo 2020 la Corte d'appello della Cpi aveva respinto il ricorso dei suoi legali ribadendo che debba comparire all'Aia. La Camera di appello aveva ricordato che la Corte è "complementare alle giurisdizioni penali nazionali". Un caso è inammissibile quando una persona "è già stata processata" e nessuna persona "che è stata processata da un altro tribunale" per reati sotto la giurisdizione della Cpi può essere processata dalla Cpi in relazione allo stesso comportamento, si legge in un comunicato della Corte. Tuttavia, la Camera di appello aveva indicato che la decisione emessa da una giurisdizione nazionale deve essere definitiva prima che un caso possa essere dichiarato irricevibile. Dopo aver esaminato le osservazioni della difesa, del procuratore, delle vittime, del governo libico e di altri, la Camera d'appello aveva quindi riscontrato che la sentenza della Corte di Tripoli “non può essere considerata definitiva”. (Lit)