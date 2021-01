Governo: Bellanova (Iv), auguri se riusciranno a sostituirci, progetto in corso da prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso "luglio non si riusciva a fare passo avanti nel rafforzamento programma di governo. Il Recovery si è dovuto riscrivere per una battaglia che ho portato avanti per Italia viva. E adesso discutono di poltrone e di come distribuire gli incarichi". Sono le parole della senatrice di Italia viva, ed ex ministra, Teresa Bellanova, ai microfoni di InBlu radio. "Auguri se ci riusciranno" a sostituire Italia viva, un progetto che "evidentemente era già in corso", ha aggiunto. (Rin)