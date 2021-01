Iran-Armenia: governatore provinciale, pronti a realizzare un mercato al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, Mohammad Reza Pour Mohammadi, ha affermato che, data l’elevata priorità nell'espansione del commercio internazionale, è pronto a realizzare un mercato di confine con l'Armenia. È quanto riferito da Mohammadi all’agenzia di stampa “Irna”, secondo cui "se c’è la volontà di stabilire questo mercato di confine anche in Armenia, potremo realizzarlo in un futuro molto prossimo", ha detto in una riunione straordinaria dei funzionari del governo provinciale e delle aziende del settore privato alla presenza dell'ambasciatore dell'Iran in Armenia. Commentando il conflitto tra Armenia e Azerbaigian, Mohammadi ha detto che l'Iran è rimasto neutrale durante i recenti scontri tra i due Paesi, nella speranza che si possa avviare un periodo di pace e tranquillità. (Res)