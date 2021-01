Uganda: presidenziali, Museveni largamente in testa ma Bobi Wine denuncia “frodi” elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente dell'Uganda, Yoweri Museveni, è in largo vantaggio nella corsa per le elezioni presidenziali. Secondo i risultati preliminari diffusi questa mattina dalla Commissione elettorale, con 8.310 seggi elettorali scrutinati su un totale di 34.684, il capo dello Stato Museveni ha raccolto 1.536.205 voti (65,02 per cento), mentre il suo principale rivale Robert Kyagulanyi, meglio noto come Bobi Wine, ha ottenuto 647.146 voti (27,39 per cento). Quest’ultimo, tuttavia, ha denunciato “frodi e violenze diffuse” durante le operazioni di voto, ma non ha fornito dettagli sulle sue accuse. La Commissione elettorale, da parte sua, ha respinto le accuse assicurando che le schede scrutinate vengono inviati al centro di conteggio nazionale nonostante l'interruzione di Internet a livello nazionale nel Paese. "Non stiamo usando Internet locale per trasmettere i risultati. Stiamo usando il nostro sistema. Non preoccupatevi, i risultati arriveranno nonostante Internet sia stato oscurato", ha detto il capo della commissione, Simon Byabakama, ai giornalisti. (segue) (Res)