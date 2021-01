Usa: insediamento Biden, simulazione cerimonia rinviata per ragioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una simulazione della cerimonia di insediamento del democratico Joe Biden alla Casa Bianca, programmata per domenica, 17 gennaio, è stata rinviata a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. Lo scrive "Politico", che cita "due fonti a conoscenza della questione", Dopo l'irruzione di manifestanti pro Trump a Capitol Hill, la scorsa settimana, le autorità Usa hanno operato un vasto spiegamento di forze attorno alle sedi istituzionali, mobilitando migliaia di militari e agenti di polizia del Distretto di Columbia e degli Stati vicini. Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha messo in guardia dal rischio di "proteste armate" in tutti e 50 gli Stati, dopo le polemiche in merito alla regolarità del voto seguite per settimane alle elezioni presidenziali dello scorso novembre. La prova generale della cerimonia si terrà lunedì 18 gennaio, mentre il team del presidente eletto Biden avrebbe cancellato un viaggio da Wilmington a Washington a bordo del treno Amtrak, sempre per ragioni di sicurezza. (Nys)