Filippine: Covid, governo proroga blocco ingressi al 29 gennaio

- Il governo delle Filippine ha prorogato al 29 gennaio le restrizioni all'ingresso di viaggiatori da 32 Paesi e territori, adottate per contenere la diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. Il provvedimento sarebbe dovuto scadere oggi, 15 gennaio, ma è stato riconfermato per due settimana dalla task-force intergovernativa per la gestione della pandemia. la lista dei 32 Paesi include Regno Unito, Australia, Cina, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud e Stati Uniti. Mercoledì, 13 gennaio, le autorità sanitarie Filippine hanno confermato il primo caso della variante inglese del virus nel Paese; la variante è stata diagnosticata in un cittadino delle Filippine rientrato nel Paese dagli Emirati Arabi Uniti lo scorso 7 gennaio. Oggi il governo filippino ha annunciato anche un rafforzamento dei protocolli di tracciamento dei contagi. (segue) (Fim)