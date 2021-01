Indonesia-Cina: nave da ricerca cinese entra nella zona economica esclusiva di Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave per la ricerca scientifica cinese è stata intercettata dalle autorità di Giacarta all'interno della zona economica esclusiva dell'Indonesia, nel Mar Cinese Meridionale. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post", che cita il colonnello Wisnu Pramandita, portavoce dell'agenzia indonesiana per la sicurezza marittima (Bakamla). Secondo una nota diffusa dal portavoce, le autorità indonesiane sospettano che il vascello cinese fosse impegnato in attività di ricerca non autorizzate nello Stretto di Sunda, dove la nave ha deliberatamente disattivato il suo sistema di identificazione automatico (Ais) per ben tre volte. La nave, che le autorità indonesiane hanno identificato col nome di "Xiang Yang Hong 03", ha lasciato la zona economica esclusiva indonesiana nella serata di mercoledì 13 gennaio. L'incidente segue la scoperta da parte di un pescatore di un veicolo autonomo sottomarino (Auv), probabilmente cinese, al largo dell'isola indonesiana di Sulawesi: una circostanza che fa temere a Giacarta una violazione della sicurezza nazionale. (Fim)