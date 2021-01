Cina: Xinjiang, secondo gli Usa Pechino potrebbe aver commesso genocidio contro gli uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe essersi macchiata di "genocidio" nel trattamento riservato agli uiguri e ad altre minoranze musulmane nella sua regione occidentale dello Xinjiang. È quanto emerge da un rapporto pubblicato ieri, 14 gennaio, dalla Commissione esecutiva del Congresso federale degli Stati Uniti sulla Cina (Cecc). Secondo il rapporto, nell'ultimo anno sono emerse nuove prove che "crimini contro l'umanità - e forse genocidio - si stanno verificando" nello Xinjiang. La Cecc ha anche accusato la Cina di molestare gli uiguri negli Stati Uniti. Pechino ha negato le accuse, e ieri l'ambasciata cinese a Washington ha accusato la Cecc di essere "ossessionata dall'idea di inventare ogni sorta di bugie per diffamare la Cina". "Il cosiddetto genocidio è una voce deliberatamente diffusa da alcune forze anti-cinesi e una farsa per screditare la Cina", ha detto un portavoce dell'ambasciata. Il rapporto della Cecc richiede anche agli Stati Uniti di "stabilire formalmente" entro 90 giorni se "atrocità vengano commesse" nello Xinjiang. Il co-presidente della Cecc, il democratico Jim McGovern, ha definito le azioni della Cina nell'ultimo anno "scioccanti e senza precedenti" e ha esortato il Congresso e la futura amministrazione Biden a ritenere Pechino responsabile. "Gli Stati Uniti devono continuare a stare con il popolo cinese nella loro lotta e guidare il mondo in una risposta unita e coordinata alle violazioni dei diritti umani da parte del governo cinese", ha detto il parlamentare. (segue) (Nys)